По словам нардепа Украины от Блока Петра Порошенко Мустафы Найема, из-за изменений в законодательстве тысячи следователей и прокуроров должны обращаться в суд за разрешением на любую экспертизу, что парализует их работу. Найем: Тысячи следователей и прокуроров должны будут обращаться в суд за разрешением на любую экспертизу Фото: Mustafa Nayyem / Facebook "Жадность, глупость и безответственность нескольких недалеких юристов и одного известного "радикала" завели всю правоохранительную систему в тупик, из которого даже выхода нормального нет. Уже через несколько часов тысячи следователей и прокуроров должны будут обращаться в суд за разрешением о проведении любой (!) экспертизы. Под окружными судами выстроятся очереди, следственные судьи будут завалены ходатайствами", – написал он.Журналист отметил, что разрешения судов будут нужны начиная от судебно-медицинской и заканчивая экономической или баллистической экспертизами."В некоторых делах такие экспертизы проводятся по нескольку в день. Я уже не говорю об элементарных случаях, когда при признаках насильственной смерти следователь должен провести экспертизу, без которой морги не имеют права принимать умерших; соответственно, тело умершего может находится на руках родственников до 72 часов, пока следователь получит решение суда", – подчеркнул Найем.Он уточнил, что несколько часов назад профильный комитет парламента договорился об ограничении действия поправок преступлениями в сфере хозяйственной и служебной деятельности, а также правосудия."Откровенно говоря, это нехорошее решение. Но другого сейчас нет, поскольку полную отмену этих поправок не поддержит как минимум две парламентские фракции – БПП и Радикальная партия. И теперь я уже уверен, что эти поправки сознательно были внесены и потом сфальсифицированы с целью препятствования расследованию экономических, служебных и коррупционных преступлений взяли в заложники все следственные органы в стране", – заявил нардеп.Найем добавил, что 15 марта парламент попробует выйти из ситуации."Как я уже говорил, нас поставили в тупик, из которого хорошего выхода нет. Сразу после принятия закона буду инициировать изменения, чтобы отменить этот маразм для всех разделов и статьей Уголовного кодекса", – подытожил он. https://www.facebook.com/Mustafanayyem/posts/10212161823506867 3 октября 2017 года Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №6232 "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты".22 ноября президент Петр Порошенко подписал изменения в законодательство.1 марта 2018 года Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что Верховная Рада должна внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс до 15 марта, иначе работа правоохранительной системы будет парализована.Согласно новым нормам, ходатайства о применении мер обеспечения уголовного производства (ст. 132 УПК), а также о проведении процессуальных следственных действий должны вноситься юридическими лицами, в случае с полицией – исключительно областными управлениями. Это лишит следственные подразделения возможности обращаться в локальный суд для получения разрешения для проведения обыска, временного изъятия имущества, наложения ареста, избрания меры пресечения, пояснил Князев.Также глава Нацполиции заявил, что согласно ст. 242 УПК, следователь лишен права назначения экспертиз.Нардеп от Радикальной партии Лозовой внес в документ поправку 109. Она предполагает внесение изменений в ст. 219 Уголовного процессуального кодекса Украины относительно сокращения сроков досудебного расследования. В частности, срок досудебного расследования тяжких или отдельно тяжких преступлений будет ограничен шестью месяцами – от момента установления личности подозреваемого до вынесения подозрения. Сейчас максимальная длительность расследования составляет в особых случаях 15 лет. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что украины обращаться должны суд Теги: политика