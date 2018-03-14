По словам Марины Литвиненко, вдовы экс-офицера ФСБ РФ Александра Литвиненко, Россия не сделала выводы из дела об убийстве ее жена и посчитала, что тогда Великобритания проявила слабость. Вдова Литвиненко прокомментировала отравление Скрипаля и реакцию Терезы Мэй Фото: EPA "Я уверена, что английское правительство опирается именно на предыдущий опыт – дело Литвиненко. И считаю положительным фактом то, что ни полиция, ни правительство Англии не брали долгий разгон, как это было в нашем деле. Напомню: Саша уже две недели как находился в госпитале, но никто не хотел поверить нам, его близким, в том, что нужно сделать необходимые анализы на отравление. Мы боролись за то, чтобы нам поверили. По нашей просьбе Сашу проверили на радиоактивное отравление. И только в последние часы его жизни врачи определили, что это был полоний. То есть мы все время говорили о потерянном времени… И только благодаря Сашиной жизнеспособности, тому что он прожил долго в мучениях – 23 дня – удалось в конце концов обнаружить полоний, на что, видимо, отравители не рассчитывали", – рассказала Литвиненко.Как пишет издание, публичному расследованию отравления Литвиненко противостояла нынешний британский премьер Тереза Мэй, а тогда – глава МВД. Вдова Литвиненко обжаловала позицию Мэй и выиграла тяжбу. Высокий суд Лондона признал вескими аргументы в пользу проведения открытого процесса.По словам вдовы Литвиненко, решение Высокого суда Лондона позволяет утверждать, что за убийством ее мужа "стоит российское государство, что Луговой и Ковтун совершили это преступление, и что о нем не могло не знать руководство России и российских спецслужб". При этом ее возмущает, что российские чиновники выского уровня, комментируя дело Скрипаля, говорят, что по делу Литвиненко "не было никаких доказательств" и что оно "до сих пор не расследовано"."Полиция провела полное криминальное расследование, доказательства против Лугового и Ковтуна были собраны, и было доказано в суде, что это – преступники!" – утверждает Литвиненко.Марина Литвиненко подчеркнула, что медицинская помощь Сергею Скрипалю и его дочке Юле была оказана сразу после отравления, и сразу началось полицейское расследование. Кроме того, подключилось британское правительство."Я могу только говорить, что было упущено время со дня вынесения судебного решения по делу Литвиненко и по день сегодняшний. К сожалению, в России тогда так до конца и не поняли, что этим судебным решением России был дан очередной шанс. То есть Англия показала: мы как бы понимаем, что это сделали вы, но мы даем вам возможность остаться в цивилизованном обществе. Но этот посыл не был понят. Он был понят как слабость", – сказала она.66-летнего Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали 4 марта с симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля в Солсбери.12 марта Мэй сообщила, что по данным следствия, в Солсбери был применен нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. До вечера 13 марта посольство РФ в Лондоне должно было объяснить случай с отравлением отца и дочери Скрипалей, иначе Великобритания будет расценивать случившееся как недружественный акт применения силы, отметила премьер. Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.13 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона.14 марта Тереза Мэй в ходе выступления в британском парламенте объявила о высылке 23 российских дипломатов из-за отравления Скрипаля. Также Великобритания созывает заседание Совета Безопасности ООН в связи с отравлением бывшего российского разведчика.23 ноября 2006 года в больнице Университетского колледжа Лондона умер прежний офицер ФСБ РФ Александр Литвиненко. Он скончался от лучевой болезни, вызванной попаданием в организм радиоактивного вещества – полония-210. За три недели до смерти Литвиненко встречался со своими бывшими сослуживцами, а на тот момент российскими предпринимателями Луговым и Дмитрием Ковтуном.Расследование и суд по делу Литвиненко длились больше девяти лет. Было назначено судебное дознание, публичные слушания начались только в начале 2015 года. По одной из версий, мотивом убийства Литвиненко могло быть наличие у него компромата на представителей российских властей. 21 января 2016 года Высокий суд Лондона обнародовал вывод, что убийство Литвиненко, "вероятно", было санкционировано Николаем Патрушевым, который в 2006 году возглавлял ФСБ, а также президентом Владимиром Путиным. Виновными в убийстве признали Лугового и Ковтуна, которые подсыпали полоний в чай Литвиненко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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