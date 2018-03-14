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|Манафорту грозит 305 лет тюрьмы
|14.03.2018 21:01
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Остаток жизни политтехнолог может провести в тюрьмеБывшему политтехнологу Партии регионов и экс-главе предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полу Манафорту в целом грозит 305 лет тюрьмы.
Фото: reuters.com
Об этом сообщает CNN.
В суде Вирджинии прежний политтехнолог обвиняется в уклонении от налогов (могут быть 8 лет тюрьмы) и 9 случаях финансового мошенничества (каждый по 30 лет максимум, только 270 лет тюрьмы). В суде Вашингтона он может получить от 15 до 20 лет по обвинению в пяти случаях незаконных сговоров и нарушениях, связанных с зарубежным лоббизмом.
Издание приводит заявление федерального судьи Томаса Эллиса, который на прошлой неделе поместил Манафорта под домашний арест.
"Если брать во внимание природу обвинений против ответчика и бесспорный груз доказательств против него, ответчик сталкивается с очень реальной перспективой провести остаток жизни в тюрьме", - сказал судья.
Манафорта обвиняют по двум разным делам в различных судах и с обеих его помещено под домашний арест.
Напомним, что Полу Манафорту предъявлено обвинение, касающееся отмывания денег, уклонения от налогов и мошенничества, его также обвиняют в том, что он не зарегистрировался как иностранный агент, хотя занимался лоббированием интересов в США прокремлевского правительства Украины времен бывшего президента Виктора Януковича.
Эти обвинения были также выдвинуты давнему деловому партнеру Манафорта Ричарду Гейтсу, однако после представления новых обвинений специальным советником ФБР Робертом Мюллером, он признал себя виновным в заговоре против Соединенных Штатов и в том, что лгал следователям.
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Как сообщает The Washington Post, с Гейтса намерены снять обвинения в налоговых и банковских мошенничествах. Этот шаг был частью сделки Гейтса о признании себя виновным.
Манафорт 17 раз приезжал в Украину в 2014 и 2015 годах для работы на выборах. Он, как утверждается, посоветовал "Партии регионов" переименоваться в - "Оппозиционный блок".
Кроме того, спецпрокурор ФБР Мюллер подал новый обвинительный акт, который утверждает, что Манафорт в 2012 году тайно заплатил бывшим ведущим европейским политикам за лоббирование пророссийского правительства Украины.