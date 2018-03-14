Остаток жизни политтехнолог может провести в тюрьме

Об этом сообщает CNN .

В суде Вирджинии прежний политтехнолог обвиняется в уклонении от налогов (могут быть 8 лет тюрьмы) и 9 случаях финансового мошенничества (каждый по 30 лет максимум, только 270 лет тюрьмы). В суде Вашингтона он может получить от 15 до 20 лет по обвинению в пяти случаях незаконных сговоров и нарушениях, связанных с зарубежным лоббизмом.

Издание приводит заявление федерального судьи Томаса Эллиса, который на прошлой неделе поместил Манафорта под домашний арест.

"Если брать во внимание природу обвинений против ответчика и бесспорный груз доказательств против него, ответчик сталкивается с очень реальной перспективой провести остаток жизни в тюрьме", - сказал судья.

Манафорта обвиняют по двум разным делам в различных судах и с обеих его помещено под домашний арест.

Напомним, что Полу Манафорту предъявлено обвинение, касающееся отмывания денег , уклонения от налогов и мошенничества, его также обвиняют в том, что он не зарегистрировался как иностранный агент, хотя занимался лоббированием интересов в США прокремлевского правительства Украины времен бывшего президента Виктора Януковича.

Эти обвинения были также выдвинуты давнему деловому партнеру Манафорта Ричарду Гейтсу , однако после представления новых обвинений специальным советником ФБР Робертом Мюллером, он признал себя виновным в заговоре против Соединенных Штатов и в том, что лгал следователям.

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Как сообщает The Washington Post , с Гейтса намерены снять обвинения в налоговых и банковских мошенничествах. Этот шаг был частью сделки Гейтса о признании себя виновным.

Манафорт 17 раз приезжал в Украину в 2014 и 2015 годах для работы на выборах. Он, как утверждается, посоветовал "Партии регионов" переименоваться в - "Оппозиционный блок".