В конце марта должна состояться встреча руководства НАК "Нафтогаз України" и российского газового монополиста "Газпром". Этот материал можно прочитать и на украинском языке "Нафтогаз" проинформирует "Газпром" на встрече, что не согласен расторгнуть контракты Фото: ЕРА "К концу месяца должна состояться "встреча на Эльбе" (или какой-то другой красивой реке) с нашей дорогой монополией. "Нафтогаз" проинформирует "Газпром" на встрече, что не согласен расторгнуть контракты", – сообщили в пресс-службе. https://www.facebook.com/NaftogazUA/posts/1685183741561404 По словам коммерческого директора "Нафтогазу" Юрия Витренко, компания направила "Газпрому" требования о пересмотре тарифа."На встрече, конечно, будет обсуждаться выполнение решений арбитража", – подчеркнул он.28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. НАК добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен выплатить $2,56 млрд в пользу "Нафтогазу".1 марта стало известно, что "Газпром" получил деньги от "Нафтогазу України" в счет оплаты мартовских поставок газа, но вернул их НАК. В российской компании также заявили, что не будут поставлять газ в Украину.В "Нафтогазі" расценили это как нарушение декабрьского решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа и заявили, что намерены требовать от "Газпрома" компенсации убытков.2 марта глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания вынуждена начать процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз України" через Стокгольмский арбитраж. Он обвинил суд в "двойных стандартах"."Нафтогаз" с целью экономии газа инициировал акцию #Прикрути, к которой присоединился президент Украины Петр Порошенко. 3 марта он заявил, что дефицит газоснабжения в Украине ликвидирован.Заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев сообщил, что решение арбитража по контракту на поставку газа компания уже обжаловала, а по разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта.13 марта Миллер заявил, что "Газпром" инициировал расторжение контрактов с НАК "Нафтогазом України", чтобы не платить новые штрафы в 2018 и 2019 годах. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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