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Розенблат через суд пытается выяснить, является ли "агент Екатерина" сотрудником НАБУ
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14.03.2018 21:17
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Внефракционный народный депутат Борислав Розенблат подал в Окружной
административный суд Киева иск с просьбой обязать Национальное
антикоррупционное бюро ответить ему, является ли Екатерина
Сикорская, которая помогала собирать доказательства в "янтарном
деле", агентом ведомства. Сикорская помогала собирать
доказательства в "янтарном деле", фигурантом которого является
Розенблат Фото: Блок Петра Порошенко / Facebook "Истец просит суд
признать противоправной бездеятельность НАБУ по поводу
непредоставления ответа на запрос Национального агентства по
вопросам предотвращения коррупции относительно подтверждения
или опровержения факта принадлежности Сивоконь Екатерины (Сикорской
Екатерины) к работникам НАБУ. Истец Розенблат также просит обязать
НАБУ предоставить ответ на данный запрос", – говорится в
сообщении.На сегодня суд решает открывать ли производство в
административном деле.Екатерина Сикорская под фамилией
Сивоконь помогала собирать доказательства в "янтарном деле",
фигурантами которого являются народный депутат от "Народного
фронта" Максим Поляков и внефракционный нардеп Борислав Розенблат.
Она выполняла работу агента НАБУ под прикрытием, вела
скрытую запись депутатов и передавала им взятки.29 ноября
СБУ задержала "агента Екатерину" в числе семи других
сотрудников НАБУ, которые работали под прикрытием над
делом о коррупции в Государственной миграционной службе
Украины. На опубликованном Генпрокуратурой
видео продемонстрированы фотографии агентов НАБУ под
прикрытием, в том числе и Сикорской. Были показаны также автомобили
с незаретушированными номерными знаками, которые она использовала.
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