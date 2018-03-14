Внефракционный народный депутат Борислав Розенблат подал в Окружной административный суд Киева иск с просьбой обязать Национальное антикоррупционное бюро ответить ему, является ли Екатерина Сикорская, которая помогала собирать доказательства в "янтарном деле", агентом ведомства. Сикорская помогала собирать доказательства в "янтарном деле", фигурантом которого является Розенблат Фото: Блок Петра Порошенко / Facebook "Истец просит суд признать противоправной бездеятельность НАБУ по поводу непредоставления ответа на запрос Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции относительно подтверждения или опровержения факта принадлежности Сивоконь Екатерины (Сикорской Екатерины) к работникам НАБУ. Истец Розенблат также просит обязать НАБУ предоставить ответ на данный запрос", – говорится в сообщении.На сегодня суд решает открывать ли производство в административном деле.Екатерина Сикорская под фамилией Сивоконь помогала собирать доказательства в "янтарном деле", фигурантами которого являются народный депутат от "Народного фронта" Максим Поляков и внефракционный нардеп Борислав Розенблат. Она выполняла работу агента НАБУ под прикрытием, вела скрытую запись депутатов и передавала им взятки.29 ноября СБУ задержала "агента Екатерину" в числе семи других сотрудников НАБУ, которые работали под прикрытием над делом о коррупции в Государственной миграционной службе Украины. На опубликованном Генпрокуратурой видео продемонстрированы фотографии агентов НАБУ под прикрытием, в том числе и Сикорской. Были показаны также автомобили с незаретушированными номерными знаками, которые она использовала. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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