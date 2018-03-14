Порошенко назвал "опасной провокацией" визит Путина на территорию Крыма

"Украина считает этот визит, как и другие так называемые "поездки" российских должностных лиц на временно оккупированную Автономную Республику Крым и Севастополь, грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничной и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными нормами международного права, обязательствами относительно двусторонних и многосторонних договоров, сторонами которых являются Украина и Россия" , - говорится в заявлении , обнародованном пресс-службой МИД.

Как сообщалось, Порошенко назвал "опасной провокацией" визит Путина на территорию Крыма и подчеркнул важность единой позиции только мира о непризнании выборов президента РФ на территории оккупированного полуострова.