"Путин. Итоги. 2018". В России опубликовали доклад о коррупции и итогах правления президента РФ. Видео
14.03.2018 21:24
Российские оппозиционные политики Илья Яшин и Владимир Милов
опубликовали в YouTube доклад, посвященный итогам правления
президента РФ Владимира Путина, который, по их мнению, опровергает
данные официальной российской пропаганды. "Вот уже 10 лет, как
экономический рост прекратился, а социальная сфера деградирует.
Независимый экспертный доклад "Путин. Итоги. 2018" раскрывает глаза
на драматические реалии путинской политико-экономической модели", –
говорится в описании к ролику. | Оппозиционеры подсчитали,
что можно построить на $3,5 трлн выручки РФ от продажи нефти и газа
при Путине Скриншот: Муниципальные хроники / YouTube Выборы
президента России пройдут 18 марта 2018 года. Согласно данным
исследовательской организации "Левада-центр", 66% опрошенных
россиян хотели бы видеть Путина на посту президента по
истечении его нынешнего срока.Путин действительно возглавил страну
31 декабря 1999 года, когда действующий президент Борис Ельцин
охотно покинул пост. В 2008-м Путин закончил два своих
президентских срока и возглавил правительство РФ, а 7 мая 2012 года
в третий раз стал главой РФ.видео
Видео: Муниципальные хроники / YouTube