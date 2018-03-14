Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Встречу инициировала Великобритания. Трансляция заседания ведется на сайте Совбеза. На заседании британская сторона намерена проинформировать членов Совета о расследовании атаки с нервно-паралитическим веществом, которая имела место 4 марта в Солсбери. | Заседание началось в 21.00 Фото: un.org 4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери с симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля.12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что по данным следствия, во время покушения применялся нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. Она потребовала от Кремля до вечера 13 марта предоставить объяснения случившемуся, иначе Лондон будет считать инцидент незаконным применением силы Россией против Соединенного Королевства.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.13 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона. В этот же день МИД РФ потребовал от Британии предоставить России образцы вещества, которым отравили Скрипаля.14 марта спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва проинформировала Лондон по дипломатическим каналам о непричастности к отравлению Скрипаля.Сегодня Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов, которых идентифицировали как разведчиков.видео Видео: webtv.un.org Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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