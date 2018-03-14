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Саакашвили в ближайшее время вернется в Украину – адвокат
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14.03.2018 21:40
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Защита депортированного из Украины лидера "Руху нових сил" Михаила
Саакашвили пожаловалась в Европейский суд по правам человека на
жестокое обращение во время задержаний в Киеве, сообщил адвокат
политика Роман Чернолуцкий. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Саакашвили депортировали 12 февраля Фото: ЕРА "Я
вам гарантирую, что до конца года мы отстоим его право относительно
незаконно лишенного гражданства, а также постараемся закрыть это
фейковое, сфабрикованное уголовное дело и статус-кво восстановить.
Я вам обещаю, что Михаил Саакашвили в ближайшее время вернется в
Украину", – сказал он.Чернолуцкий проинформировал, что защита
Саакашвили пожаловалась в Европейский суд по правам человека на
нарушения, которые якобы были в отношении политика."Последний пакет
представлен на днях, это касается жестокого обращения с Михаилом
Саакашвили при неоднократном задержании. Это было и 5 декабря, и
8-го, и это последнее его выдворение за волосы из ресторана
"Сулугуни", которое увидел весь мир. Это все незаконно, и это все
мы будем обжаловать", – заявил адвокат.12 февраля 2018 года
сотрудники Госпогранслужбы и Государственной миграционной службы
Украины задержали Саакашвили в киевском ресторане "Сулугуни". Позже
в Госпогранслужбе сообщили, что Саакашвили выдворили в Польшу как
лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны 10 сентября 2017
года.В Варшаве руководитель "Руху нових сил" заявил, что за
высылкой стоит президент Украины Петр Порошенко, который в июле
2017-го лишил его украинского гражданства.21 февраля адвокат
Саакашвили Руслан Чернолуцкий сообщил, что политику запретили въезд
в Украину до 13 февраля 2021 года.В интервью "Медузе", которое
вышло 7 марта, политик пообещал вернуться в Украину, отметив, что
это "вопрос очень короткого времени".
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