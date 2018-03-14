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|В Украине предлагают создать Министерство по делам семьи
|14.03.2018 21:41
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В исполнительной власти отсутствует организация, которая занималась бы семьей непосредственноВ Украине может появиться учреждение, что будет заниматься вопросами усиления института семьи и ее защиты, а также формированием государственной семейной политики, основанной на украинских традиционных ценностях.
Фото: з вільних джерел
Такое обращение в соответствующие государственные органы направили участники Всеукраинского форума семьи, который состоялся 14 марта в НЦ "Украинский дом" по инициативе ряда общественных организаций и Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, сообщают "Украинские Новости".
Как рабочие варианты были предложены создание Министерства или государственного агентства по делам семьи или же введение института правительственного уполномоченного по вопросам семьи.
"Сейчас в исполнительной власти отсутствует организация, которая занималась бы семьей напрямую. Нет ни одного министерства, в названии которой присутствовало бы слово "семья". Мы призвали сегодня правительство к тому, чтобы создать государственное агентство, государственную службу по вопросам семьи, которые координировали государственные усилия, усилия местного самоуправления", - заявил координатор форума депутат Верховной Рады Украины Павел Унгурян.
В частности, участники форума отметили, что такая необходимость обусловлена прежде только катастрофической статистикой разводов, демографическим кризисом, печальной статистикой по сиротству и безответственному отцовству, внедрением "гендерной терминологии" в законодательство Украины, попытками упростить процедуру разводов и другим.
Среди необходимых шагов, способствующих защите института семьи участники форума отметили необходимость сохранить в Конституции Украины дефиницию брака как союза мужчины и женщины; не допустить принятия антисемейных законодательных решений, позволяющих распространять нетрадиционную сексуальную поведение как норму; начать распространение образовательных программ для школ и университетов, которые будут готовить украинскую молодежь к ответственному вступления в брак; рекомендовать правительству подготовить и утвердить государственную программу по защите семьи.
Напомним, что парламент принял Постановление об Обращении Верховной Рады Украины к Кабинету Министров Украины о создании Министерства Украины по делам ветеранов.