Вопрос отставки главы правительства Словакии окончательно должен решится в четверг

Об этом Фицо объявил на пресс-конференции в Братиславе, сообщает Aktuality .

"Сегодня я посетил президента Андрею Киску и сообщил ему, что я готов уйти в отставку", - сказал Фицо.

Однако он поставил три условия своей отставки: должность премьер-министра должна остаться за партией Smer, которую возглавляет Фицо, президент обещает ценить коалиционное соглашение и почитать результаты выборов 2016 года.

На пресс-конференции также присутствовали лидеры еще двух коалиционных партий - Андрей Данко из Словацкой национальной партии (SNS) и Бела Бугар из партии Most-Hid. Они поддержали заявление Фицо.

Вопрос отставки главы правительства Словакии окончательно должен решиться в четверг, 15 марта.

Ранее сообщалось, что парламент Словакии 19 марта проведет голосование о вотуме недоверия правительству Роберта Фицо.

Тело 27-летнего Яна Куцияка и его девушки нашли в их доме в населенном пункте Велка Мача близко от города Трнава, в 50 километрах от Братиславы. Причиной смерти стали огнестрельные ранения: журналисту пуля попала в грудь, его девушке - в голову. По данным полиции, они были убиты между 22 и 25 февраля. Британско-канадский журналист Том Николсон заявил, что к убийству может быть причастен калабрийской мафиозной синдикат "Ндрангета".

1 марта словацкая полиция арестовала нескольких итальянских бизнесменов, имена которых фигурируют в расследовании убитого журналиста Яна Куцияка. Журналист утверждал, что бизнесмены сотрудничают с итальянской мафией, которая занимается торговлей оружием, людьми и наркотиками и имеет многомиллиардные обороты. Также, по словам журналиста, они вовлечены в махинации с субсидиями ЕС и имеют связи с премьер-министром страны Робертом Фицо.

Европарламент 1 марта заявил о том, что хочет отправить в Словакию группу, которая займется расследованием инцидента и незаконного использования средств ЕС в этой стране. В нескольких городах Словакии 2 марта прошли массовые акции в память о журналисте и его невесту. В столице Братиславе на марш памяти вышли, по данным организаторов, около 25 000 человек.