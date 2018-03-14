|
Путин заявил, что Крым был передан Украине "незаконно даже по советским законам"
|
14.03.2018 21:56
|
Результат "референдума" 2014 года о принадлежности Крыма
свидетельствует о "настоящей, а не показной демократии", считает
президент РФ Владимир Путин. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Путин: Вы своим решением восстановили историческую
справедливость Фото: kremlin.ru Обращаясь к собравшимся, Путин
назвал "историческим решением" результаты
незаконного референдума 16 марта 2014 года, после
которого Крым был оккупирован."Вы своим решением восстановили
историческую справедливость, которая была нарушена еще в советские
времена, когда Крым и Севастополь незаконно – даже по
советским законам – были отторгнуты от Российской Федерации,
от РСФСР. Вы своим решением показали всему миру, что такое
настоящая, а не показная демократия. Вы пришли на референдум и
приняли решение, проголосовали за свое будущее и будущее ваших
детей", – сказал российский президент.Передача Крыма из
состава РСФСР в состав УССР была осуществлена на
основании указа Президиума Верховного Совета
СССР от 19 февраля 1954 года, подписанного главой
Советского Союза Никитой Хрущевым.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира