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|Новый глава МИД Германии осудил агрессию России в Украине и поддержал Британию
|14.03.2018 21:57
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Он подчеркнул, что Германия будет настаивать на выполнении Минских соглашений о прекращении огняНовый глава немецкого МИД Гайко Маас в первой речи после назначения на должность осудил действия России в Украине и поддержал решение Британии принять меры против РФ из-за отравления экс-шпиона Скрипаля.
Гайко Маас. Фото: stock&people
По словам Мааса, он, как и его предшественники, готов работать над решением кризиса в Украине, сообщает Reuters.
"Российскую противоправную аннексию Крыма и продолжающуюся агрессию против Украины невозможно принять", - отметил новый глава немецкой дипломатии.
Он подчеркнул, что Германия будет настаивать на выполнении Минских соглашений о прекращении огня.
"Да, это правда: Россия есть и остается крупнейшим соседом Европы. Нам нужны конструктивные каналы диалога, на как можно большем количестве уровней и с необходимой серьезностью с обеих сторон. Но если Россия все больше будет изолироваться, определять себя как оппонента к нам, Запада, мы можем об этом пожалеть. В любом случае это меняет реальность нашей внешней политики", - сказал Маас.
Кроме того, как передает Zeit, он выразил понимание британских мер на причастность России к отравлению бывшего шпиона Сергея Скрипаля.
"Это не должно остаться без последствий", - заявил он, добавив, что преступники должны быть привлечены к ответственности.
"Мы можем понять, что Великобритания должна отреагировать на это. Мы очень обеспокоены событиями, связанными с нападением с ядовитым газом", - сказал он.
Как известно, президент Германии официально утвердил Ангелу Меркель на посту канцлера после ее избрания на этот пост Бундестагом. Он также назначил членов нового правительства Меркель.