США солидарны с Великобританией по поводу обвинения в адрес России по поводу использования химического оружия, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Никки Хейли заявила, что США поддерживают Великобританию по делу об использовании химоружия Фото: ЕРА Постпред США отметила, что Россия также блокирует резолюции ООН, направленные против применения химического оружия властями Сирии. Она подчеркнула, что без соответствующей международной реакции случаи использования химического оружия в мире будут повторяться."Доверие к Совбезу ООН зависит от от того, сможем ли мы привлечь Россию к ответственности", –.подытожила она.4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери с симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля.Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что, по данным следствия, во время покушения применялся нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. Она потребовала от Кремля до вечера 13 марта предоставить объяснения случившемуся, иначе Лондон будет считать инцидент незаконным применением силы Россией против Соединенного Королевства.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона. МИД РФ потребовал от Британии предоставить России образцы вещества, которым отравили Скрипаля.Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил 14 марта, что Москва проинформировала Лондон по дипломатическим каналам о непричастности к отравлению Скрипаля.Сегодня Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановлении запланированных двусторонних контактов с Россией в качестве ответа на инцидент с отравлением Скрипаля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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