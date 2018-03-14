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Каждый украинец может рассчитать размер своей пенсии онлайн, - Рева
14.03.2018 22:05
Каждый украинец может рассчитать размер своей пенсии онлайн, - Рева
Также не выходя из дома можно посмотреть свой страховой стаж и размер взносов
Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что сегодня каждый украинец может онлайн рассчитать размер своей пенсии.
Каждый украинец может рассчитать размер своей пенсии онлайн, - Рева Андрей Рева. Фото: rbc.ua

"Каждый человек сегодня может посмотреть, какой у него страховой стаж, размер взносов и даже провести предварительный расчет собственной пенсии ... Вы можете сделать электронный ключ, не выходя из дома, если есть платежная карта", - отметил Рева в эфире "112 Украина".

На вопрос журналиста, можно ли узнать сколько человеку осталось до пенсии, не декларируя доходы, Андрей Рева ответил утвердительно.

"Если он хочет это сделать, не выходя из дома - у него должен быть этот электронный ключ, он не обязателен для представления декларации. Зашел, посмотрел и сделал выводы", - добавил Рева.

Напомним, что министр социальной политики Андрей Рева во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде заявил, что средний размер пенсии в Украине после пересчета вырос на 560 гривен до 2447 гривен.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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