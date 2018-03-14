Также не выходя из дома можно посмотреть свой страховой стаж и размер взносов

"Каждый человек сегодня может посмотреть, какой у него страховой стаж, размер взносов и даже провести предварительный расчет собственной пенсии ... Вы можете сделать электронный ключ, не выходя из дома, если есть платежная карта" , - отметил Рева в эфире "112 Украина" .

На вопрос журналиста, можно ли узнать сколько человеку осталось до пенсии, не декларируя доходы, Андрей Рева ответил утвердительно.

"Если он хочет это сделать, не выходя из дома - у него должен быть этот электронный ключ, он не обязателен для представления декларации. Зашел, посмотрел и сделал выводы" , - добавил Рева.