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|Найем: Жадность и глупость нескольких юристов и одного радикала завели всю правоохранительную систему в тупик
|14.03.2018 22:12
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3 октября 2017 года Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №6232 "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты".22 ноября президент Петр Порошенко подписал изменения в законодательство.1 марта 2018 года Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что Верховная Рада должна внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс до 15 марта, иначе работа правоохранительной системы будет парализована.Согласно новым нормам, ходатайства о применении мер обеспечения уголовного производства (ст. 132 УПК), а также о проведении процессуальных следственных действий должны вноситься юридическими лицами, в случае с полицией – исключительно областными управлениями. Это лишит следственные подразделения возможности обращаться в локальный суд для получения разрешения для проведения обыска, временного изъятия имущества, наложения ареста, избрания меры пресечения, пояснил Князев.Также глава Нацполиции заявил, что согласно ст. 242 УПК, следователь лишен права назначения экспертиз.Нардеп от Радикальной партии Лозовой внес в документ поправку 109. Она предполагает внесение изменений в ст. 219 Уголовного процессуального кодекса Украины относительно сокращения сроков досудебного расследования. В частности, срок досудебного расследования тяжких или отдельно тяжких преступлений будет ограничен шестью месяцами – от момента установления личности подозреваемого до вынесения подозрения. Сейчас максимальная длительность расследования составляет в особых случаях 15 лет.
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