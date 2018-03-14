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В Чернобыле открыли музей
14.03.2018 22:13
В Чернобыле открыли музей
Посетителям покажут "историю превращения зоны отчуждения в зону внедрения новейших технологий"
С 15 марта все посетители зоны отчуждения смогут посетить музей "Звезда Полынь" в городе Чернобыль.
В Чернобыле открыли музей

Об этом сообщает Государственное агентство по управлению зоной отчуждения.

Помещение музея отреставрировано еще в 2011 году (до аварии там работал кинотеатр "Украина"), но последние семь лет оно не эксплуатировалось.

"Здесь собраны фотографии, на которых можно проследить историю превращения зоны отчуждения с места ядерной катастрофы в зону внедрения новейших технологий и лабораторию "под открытым небом". Кроме того, на территории музея будут постоянно демонстрироваться уникальные кадры из самых популярных для посещения мест: мост Чернобыль и Припять, градирен и объекта "Дуга", - говорится в сообщении.

Ознакомиться с порядком посещения зоны отчуждения и маршрутами можно по ссылке.

Напомним, на территории Чернобыльской АЭС готовятся запустить первую солнечную электростанцию.

Летом стало известно, что Украина ведет переговоры с одной из крупнейших энергетических компаний Франции Engie SA о строительстве солнечной электростанции стоимостью 1 миддиард евро (1,25 миллиарда долларов) в Чернобыльской зоне.

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