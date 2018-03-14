Посетителям покажут "историю превращения зоны отчуждения в зону внедрения новейших технологий"

Об этом сообщает Государственное агентство по управлению зоной отчуждения .

Помещение музея отреставрировано еще в 2011 году (до аварии там работал кинотеатр "Украина"), но последние семь лет оно не эксплуатировалось.

"Здесь собраны фотографии, на которых можно проследить историю превращения зоны отчуждения с места ядерной катастрофы в зону внедрения новейших технологий и лабораторию "под открытым небом". Кроме того, на территории музея будут постоянно демонстрироваться уникальные кадры из самых популярных для посещения мест: мост Чернобыль и Припять, градирен и объекта "Дуга", - говорится в сообщении.

Ознакомиться с порядком посещения зоны отчуждения и маршрутами можно по ссылке.

Напомним, на территории Чернобыльской АЭС готовятся запустить первую солнечную электростанцию .