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На встрече президента Австрии Порошенко надел на украинского бойца упавшую с него шапку. Видео
14.03.2018 22:20
На церемонии встречи президента Австрии Александера Ван дер Беллена президент Украины Петр Порошенко поднял упавшую фуражку и надел ее на воина почетного караула. Видео эпизода опубликовал в Facebook пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко. "Военная фуражка с украинским тризубом не должна лежать на земле", – написал он. По словам Цеголко, это было "очень по-человечески". На шапку Порошенко отвлекся, когда шел рядом с Белленом вдоль строя из почетного караула.   | Порошенко надел упавшую шапку на военного Фото: president.gov.ua видео Видео: Святослав Цеголко / Facebook

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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