На церемонии встречи президента Австрии Александера Ван дер Беллена
президент Украины Петр Порошенко поднял упавшую фуражку и надел ее
на воина почетного караула. Видео эпизода опубликовал в Facebook
пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко. "Военная
фуражка с украинским тризубом не должна лежать на земле", – написал
он. По словам Цеголко, это было "очень по-человечески". На шапку
Порошенко отвлекся, когда шел рядом с Белленом вдоль строя из
почетного караула. | Порошенко надел упавшую шапку на
военного Фото: president.gov.ua видео Видео:
Святослав Цеголко / Facebook
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