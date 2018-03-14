Сумма нанесенного ущерба составляет более 11,2 миллиона гривен

Об этом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции .

В течение 2012-2014 годов должностные лица госпредприятия организовывали тендеры для проведения работ по утеплению объектов социальной сферы в Украине в рамках Киотского протокола.

Позже с победителями тендеров из коммерческих структур заключили соответствующие договоры. После выполнения работ должностные лица ГП "Госэкоинвест" и руководители обществ подписали соглашение о завершении проектов и проведения всех расчетов.

"Однако следователи ГПУ и оперативники Департамента защиты экономики Нацполиции установили, что сведения об объеме и стоимости выполненных работ не соответствуют фактическим данным. Путем внесения недостоверной информации и подделки документов злоумышленники завладели средствами государственного бюджета, выделенных нашей стране в рамках Киотского протокола", - отмечают в полиции.

Сумма нанесенного ущерба составляет более 11,2 миллиона гривен.

Полиция сообщила экс-руководителю ГП "Госэкоинвест" и директорам еще двух коммерческих структур о подозрении по ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Сейчас оперативники и следователи проводят мероприятия по возмещению нанесенного ущерба.