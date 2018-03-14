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В 2017 году объем перечислений украинцев из Польши вырос почти в полтора раза
14.03.2018 22:36
В 2017 году объем перечислений украинцев из Польши вырос почти в полтора раза
Украинские рабочие перечислили из Польши 16 млрд злотых
Объем перечислений домой из Польши украинских рабочих вырос в 2017 году почти в полтора раза.
В 2017 году объем перечислений украинцев из Польши вырос почти в полтора раза Фото: From-ua.com

Об этом во время XI Форума Европа-Украина в городе Жешув (Польша) заявил заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий, сообщает "Европейская правда".

"Если в 2016 году украинские рабочие перечислили домой 8 млрд злотых, то последние данные нашего центрбанка показывают, что в 2017 году было перечислено уже 13 млрд злотых - это около 100 млрд гривен", - отметил дипломат.

"Конечно, это никакая не благотворительность - это деньги, которые заработаны этими людьми, но Польша дала возможность заработать эти деньги", - добавил Бартош Цихоцкого.

Напомним, что в течение 2017 году резиденты и нерезиденты перевели в Украину средств на сумму 2 миллиарда 378 миллиардов долларов.

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