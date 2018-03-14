"Верховный суд" аннексированного Крыма изменил приговор украинскому активисту Владимиру Балуху, исключив из обвинения пункт о приобретении боеприпасов. Балух был задержан после обыска 8 декабря 2016 года Фото: krymr.com Судья Тимур Слезко исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов, после чего приговор изменили до трех лет и пяти месяцев лишения свободы в колонии-поселении.По данным издания, суд в ходе заседания отказался вызывать свидетелей, которых не допросили во время судебного следствия, а также отклонил ходатайство о проведении дополнительных экспертиз и истребовании дополнительных документов.Балух, фермер из Раздольненского района Крыма, был задержан после обыска 8 декабря 2016 года. Как утверждали в ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки. Родственники фермера, известного своей проукраинской позицией, предполагали, что сотрудники спецслужбы подбросили боеприпасы.4 августа 2017 года крымский "суд" приговорил Балуха к трем годам и семи месяцам тюремного срока за незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ. Активист свою вину не признал.Крымские правозащитники назвали дело сфабрикованным и подали две жалобы в Европейский суд по правам человека.2 октября "суд" отменил приговор Балуху, но оставил его под арестом. Уголовное дело отправили на новое судебное рассмотрение другим составом "суда". 24 октября арест активиста продлили до 16 января 2018 года. Однако 29 ноября "Верховный суд" Крыма отменил это решение.16 января Балуха взяли под стражу в зале Раздольненского районного "суда" оккупированного Крыма. Его приговорили к трем годам и семи месяцам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тыс. руб. (почти 5 тыс. грн).Журналист Антон Наумлюк сообщил 20 января, что Балуху в СИЗО не оказывают медицинскую помощь. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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