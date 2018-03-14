Жителя Санкт-Петербурга Илью Капустина перед доставкой в отдел ФСБ три часа пытали электрошокером люди, представившиеся "сотрудниками спецслужб". Об этом он рассказал после выезда из России в Финляндию. Из России Капустин выехал 13 февраля Фото: svoboda.org По его словам, в Финляндию он выехал 13 февраля, через некоторое время после задержания людьми, которые представились "сотрудниками спецслужб"."Мы ездили в автомобиле по городу в течение 3–3,5 часов. Меня грозились отвезти в лес, ноги переломать, оставить замерзать. В какой-то момент мы долго ехали без остановки, и я уже подумал, что мы действительно едем в лес, но нет, из машины я в итоге все это время не выходил", – вспомнил Капустин.Он рассказал, что его пытали с применением электрошокера – ожогов "было где-то около сотни"."Меня спрашивали про очень многих людей: между них были и задержанные в Питере и в Пензе, но кроме того, спрашивали про двух других людей, которых я знал. Где они живут, как выглядят и так далее. Спрашивали про политическую позицию мою и этих людей, спрашивали, собирались ли мы "устраивать госпереворот". Кроме того, они хотели знать вообще любые подробности из жизни, о чем мы разговаривали, как я их характеризую. Прошлись по контактам в телефоне, попытались выбить из меня пароль от электронной почты, посмотрели страницу "ВКонтакте". Задавали какой-то вопрос и сразу же били током, не давая времени на раздумья. Если сразу же не отвечаешь, бьют еще раз. Проверяли достоверность информации, которую я им говорил. Видимо, их все устроило, раз они меня в конце концов отпустили", – отметил Капустин.По его словам, после пыток его привезли в отдел ФСБ."В отделе ФСБ один из людей уже знал, что со мной происходило до этого в машине, угрожал, что если я не буду с ними сотрудничать, пытки продолжатся. А я и не знал, как я могу с ними еще сотрудничать, потому что я и так с ними разговаривал и говорил все, что знаю", – заявил Капустин.Он отметил, что не знает, чего хотели от него в ФСБ."Не было такого, чтобы меня заставляли именно в чем-то признаваться. За некоторое время до случившегося был арестован мой знакомый, с которым мы время от времени работаем. Я звонил ему насчет работы как раз в тот момент, когда его задерживали. И спецслужбы подумали, что это неспроста. Еще они интересовались девушкой, с которой я вместе жил. Возможно, ее в чем-то подозревают", – предположил Капустин. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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