|
Жителя Санкт-Петербурга Илью Капустина перед доставкой в отдел ФСБ
три часа пытали электрошокером люди, представившиеся "сотрудниками
спецслужб". Об этом он рассказал после выезда из России в
Финляндию. Из России Капустин выехал 13 февраля Фото: svoboda.org
По его словам, в Финляндию он выехал 13 февраля, через некоторое
время после задержания людьми, которые представились "сотрудниками
спецслужб"."Мы ездили в автомобиле по городу в течение 3–3,5 часов.
Меня грозились отвезти в лес, ноги переломать, оставить замерзать.
В какой-то момент мы долго ехали без остановки, и я уже подумал,
что мы действительно едем в лес, но нет, из машины я в итоге все
это время не выходил", – вспомнил Капустин.Он рассказал, что
его пытали с применением электрошокера – ожогов "было где-то
около сотни"."Меня спрашивали про очень многих людей: между них
были и задержанные в Питере и в Пензе, но кроме того, спрашивали
про двух других людей, которых я знал. Где они живут, как выглядят
и так далее. Спрашивали про политическую позицию мою и этих людей,
спрашивали, собирались ли мы "устраивать госпереворот". Кроме того,
они хотели знать вообще любые подробности из жизни, о чем мы
разговаривали, как я их характеризую. Прошлись по контактам в
телефоне, попытались выбить из меня пароль от электронной почты,
посмотрели страницу "ВКонтакте". Задавали какой-то вопрос и сразу
же били током, не давая времени на раздумья. Если сразу же не
отвечаешь, бьют еще раз. Проверяли достоверность информации,
которую я им говорил. Видимо, их все устроило, раз они меня в конце
концов отпустили", – отметил Капустин.По его словам, после
пыток его привезли в отдел ФСБ."В отделе ФСБ один из людей уже
знал, что со мной происходило до этого в машине, угрожал, что если
я не буду с ними сотрудничать, пытки продолжатся. А я и не знал,
как я могу с ними еще сотрудничать, потому что я и так с ними
разговаривал и говорил все, что знаю", – заявил Капустин.Он
отметил, что не знает, чего хотели от него в ФСБ."Не было такого,
чтобы меня заставляли именно в чем-то признаваться. За некоторое
время до случившегося был арестован мой знакомый, с которым мы
время от времени работаем. Я звонил ему насчет работы как раз в тот
момент, когда его задерживали. И спецслужбы подумали, что это
неспроста. Еще они интересовались девушкой, с которой я вместе жил.
Возможно, ее в чем-то подозревают", – предположил Капустин.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира