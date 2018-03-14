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|Полиция задержала мужчину в момент, когда Меркель выходила из Бундестага
|14.03.2018 23:22
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Jądro Unii czyli Berlin. Dzisiaj rano młodzieniec zakrzyczał z radości "Allah Akbar!" na widok #Merkel wychodzącej z #Bundestag to go obezwładnili i rzucili na ziemię. Islamofobia, rasizm i przemoc państwa wobec mniejszości. pic.twitter.com/6iwYgpptO4— Stanislas Balcerac (@sbalcerac) 14 марта 2018 г.
Депутаты Бундестага 14 марта избрали лидера "Христианско-демократического союза" Ангелу Меркель канцлером Германии. За Меркель проголосовали 364 из 692 депутатов.
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