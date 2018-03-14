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Полиция задержала мужчину в момент, когда Меркель выходила из Бундестага
14.03.2018 23:22
Полиция задержала мужчину, который вел себя агрессивно, в момент, когда канцлер Германии Ангела Меркель выходила из здания парламента страны. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сегодня Меркель стала канцлером в четвертый раз Фото: ЕРА Пока канцлер шла к машине, которая должна была отвезти ее на встречу с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, полиция пыталась поймать мужчину.

Jądro Unii czyli Berlin. Dzisiaj rano młodzieniec zakrzyczał z radości "Allah Akbar!" na widok #Merkel wychodzącej z #Bundestag to go obezwładnili i rzucili na ziemię. Islamofobia, rasizm i przemoc państwa wobec mniejszości. pic.twitter.com/6iwYgpptO4

— Stanislas Balcerac (@sbalcerac) 14 марта 2018 г.
Депутаты Бундестага 14 марта избрали лидера "Христианско-демократического союза" Ангелу Меркель канцлером Германии. За Меркель проголосовали 364 из 692 депутатов.

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