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|Розенблат через суд пытается выяснить, является ли "агент Екатерина" работником НАБУ
|14.03.2018 23:24
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Розенблат просит обязать НАБУ дать ответ на данный требованиеОкружной административный суд Киева получил иск от народного депутата Борислава Розенблатта в Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Борислав Розенблат. Фото: LB.ua
Об этом сообщает сайт Судебной власти Украины.
"Истец просит суд признать противоправной бездеятельность НАБУ по поводу не предоставления ответа на требование НАПК о подтверждении или опровержении факта принадлежности Сивоконь Екатерины (Сикорской Екатерины) к работникам Национального антикоррупционного бюро", - говорится в сообщении.
Кроме того, Розенблатт просит обязать НАБУ дать ответ на данный требование.
Сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу.
Как известно, агент НАБУ по прозвищу "Екатерина" принимала участие в спецоперации антикоррупционных правоохранительных органов в отношении народных депутатов Борислава Розенблатта и Максима Полякова.
Напомним, что нардепа Борислава Розенблатта сняли с самолета и обыскали, потому что он, по данным следователей, пытался вывезти материалы, важные для расследования "янтарного дела".
Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало видео обыска народного депутата Борислава Розенблатта в самолете.
Добавим, что 18 июля Соломенский районный суд Киева избрал Розенблатту мера пресечения в виде 7 млн гривен залога. Розенблатт давал взятки судьям Житомирщины, чтобы они принимали выгодные для него решения.
Также народный депутат фигурирует в так называемом "янтарном деле", открытом по ч. 4 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.