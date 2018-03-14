За два года долги российского актера Алексея Панина по алиментам на дочь достигли почти 1,3 млн руб., пишет "Московский комсомолец". Панин объясняет неуплату алиментов тем, что дочь живет с ним Фото: Алексей Панин / "ВКонтакте" По официальным данным, на которые ссылается издание, долг по алиментам накопился за два года. Актер отказывается платить, объясняя это тем, что дочь живет с ним.Другие исполнительные листы касаются, в частности, штрафов за нарушения правил дорожного движения и незакрытого долга по кредиту.В Федеральной службе судебных приставов анонсировали выставление имущества актера на торги. Сейчас имущество оценивают.Лишиться Панин может квартиры в Москве и автомобиля BMW."Московский комсомолец" отмечает, что актеру также грозят изъятие водительского удостоверения и запрет на выезд за границу, пока должник не рассчитается.В 2016 году Панин рассказывал, что его дочь Нюся не желает жить с матерью, так как та выпивала и оставляла ее одну дома, забывая накормить. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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