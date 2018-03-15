Российский оппозиционер Михаил Ходорковский убежден, что Великобритания готовит жесткий осторожный ответ России после отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Вчера 23.45 | комментариев: Ходорковский: Я полагаю, что возможны очень серьезные проблемы для российских спецслужб на втором, низовом уровне Фото: Михаил Ходорковский / Facebook Отвечая на вопрос о том, как далеко может зайти эскалация отношений между Москвой и Лондоном, возникшая после отравления проживающего в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, Ходорковский ответил:"Если не считать последнего выступления Владимира Путина, то я бы сказал, что в конечном итоге мы все-таки имеем дело с нормальными людьми, они не склонны к самоубийству. Но последнее письмо заставило меня немного в этом усомниться".Оппозиционер подчеркнул, что почти наверняка Великобритания ответит России."На дипломатическом уровне все будет очень жестко. Я полагаю, что возможны очень серьезные проблемы для российских спецслужб на втором, низовом уровне. Я почти уверен, что Великобритания ответит. Узнаем мы об этом или не узнаем, мне сказать сложно. Если журналисты будут работать хорошо, то точно узнаем. Что касается дипломатического противостояния, оно, конечно, не перейдет в военное. Оно будет дипломатическим, жестким, может быть вышлют посла, но спустя какое-то время ситуация нормализуется. Для чемпионата мира по футболу это плохая новость", – убежден Ходорковский.4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери с симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля.Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что, по данным следствия, во время покушения применялся нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. Она потребовала от Кремля до вечера 13 марта предоставить объяснения случившемуся, иначе Лондон будет считать инцидент незаконным применением силы Россией против Соединенного Королевства.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона. МИД РФ потребовал от Британии предоставить России образцы вещества, которым отравили Скрипаля.Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил 14 марта, что Москва проинформировала Лондон по дипломатическим каналам о непричастности к отравлению экс-разведчика.Сегодня Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановлении запланированных двусторонних контактов с Россией в качестве ответа на инцидент с отравлением Скрипаля. Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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