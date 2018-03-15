Из-за отравления в Британии бывшего разведчика Сергея Скрипаля странам, которые "ценят правила и порядок", следует бойкотировать чемпионат мира по футболу в РФ, отметил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Вчера 23.40 | комментариев: Климкин: Россия не заслуживает права принимать такой престижный турнир Фото: EPA "Одной из первых целей должен стать чемпионат мира по футболу, который состоится нынешним летом. Россия не заслуживает того, чтобы принимать у себя такой престижный турнир. В идеале я хотел бы, чтобы Россию лишили права проведения этого мероприятия", – отметил глава МИД.Если же это невозможно сделать из-за нехватки времени, уточняет Климкин, странам, которые "ценят правила и порядок", следует бойкотировать этот чемпионат."Проведение его в России не объединит народы мира, а лишь обогатит Россию и даст ей в руки мощный пропагандистский инструмент, которого она просто не заслуживает", – пояснил министр.По его словам, свободный мир должен занять "очень жесткую позицию и действовать в очень решительный способ, чтобы Россия поняла – никто больше не будет терпеть те уголовно-террористические методы, которыми она пользуется"."Сделать это необходимо сейчас, пока не стало поздно", – резюмировал дипломат.До этого Климкин заявлял, что Украина готова предоставить Британии помощь в расследовании отравления Скрипаля.Чемпионат мира по футболу должен пройти в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Сборная Украины не смогла пробиться на турнир.4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери с симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля.6 марта министр иностранных дел Борис Джонсон предупреждал, что Британия будет жестко реагировать на любые доказательства участия РФ в отравлении Скрипаля, вплоть до снижения уровня представительства на футбольном чемпионате в 2018 году.12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что, по данным следствия, во время покушения применялся нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. Она потребовала от Кремля до вечера 13 марта предоставить объяснения случившемуся, иначе Лондон будет считать инцидент незаконным применением силы Россией против Соединенного Королевства.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона. МИД РФ потребовал от Британии предоставить России образцы вещества, которым отравили Скрипаля.Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил 14 марта, что Москва проинформировала Лондон по дипломатическим каналам о непричастности к отравлению Скрипаля.Сегодня Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановлении запланированных двусторонних контактов с Россией в качестве ответа на инцидент с отравлением Скрипаля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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