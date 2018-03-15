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Савченко вернулась в Украину
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15.03.2018 00:18
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В аэропорт Борисполь внефракционный народный депутат Надежда
Савченко прилетела из Мюнхена. Савченко анонсировала брифинг на 15
марта Фото: Надія Савченко / Facebook "Был очень хороший полет,
встретила по дороге очень много хороших людей – наших
украинцев, которые вынуждены ехать зарабатывать деньги за
границу", – рассказала нардеп.От дальнейших комментариев она
отказалась.Выяснилось, что в Украину Савченко прибыла рейсом из
Мюнхена (Германия).12 марта генеральный прокурор Украины Юрий
Луценко заявил, что Савченко отбыла из страны после того,
как узнала, что ее вызывают в Службу безопасности Украины
(СБУ).Сестра нардепа Вера Савченко сообщила, что Надежда за
неделю уведомила парламент о своей командировке за
границу. При этом пресс-секретарь спикера Верховной Рады
Андрея Парубия отметил, что глава парламента не подписывал
распоряжение о заграничной командировке Савченко.В
пресс-службе нардепа заявили, что она отправилась с рабочим
визитом в ПАСЕ.Народный депутат от "Народного фронта" Андрей
Тетерук предположил, что Савченко сбежала в Россию, но
она опубликовала фото из Страсбурга. В СБУ заявили,
что ждут Савченко на допрос 15 марта.В случае неявки
нардепа на допрос 15 марта Луценко пообещал отправить в Верховную
Раду представление на снятие с нее депутатской
неприкосновенности. Он отметил, что Савченко хотят опросить по делу
главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, которого подозревают
в попытке устроить теракт в Верховной Раде.Савченко анонсировала
брифинг под стенами СБУ на 15 марта.
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