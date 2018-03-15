В аэропорт Борисполь внефракционный народный депутат Надежда Савченко прилетела из Мюнхена. Савченко анонсировала брифинг на 15 марта Фото: Надія Савченко / Facebook "Был очень хороший полет, встретила по дороге очень много хороших людей – наших украинцев, которые вынуждены ехать зарабатывать деньги за границу", – рассказала нардеп.От дальнейших комментариев она отказалась.Выяснилось, что в Украину Савченко прибыла рейсом из Мюнхена (Германия).12 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Савченко отбыла из страны после того, как узнала, что ее вызывают в Службу безопасности Украины (СБУ).Сестра нардепа Вера Савченко сообщила, что Надежда за неделю уведомила парламент о своей командировке за границу. При этом пресс-секретарь спикера Верховной Рады Андрея Парубия отметил, что глава парламента не подписывал распоряжение о заграничной командировке Савченко.В пресс-службе нардепа заявили, что она отправилась с рабочим визитом в ПАСЕ.Народный депутат от "Народного фронта" Андрей Тетерук предположил, что Савченко сбежала в Россию, но она опубликовала фото из Страсбурга. В СБУ заявили, что ждут Савченко на допрос 15 марта.В случае неявки нардепа на допрос 15 марта Луценко пообещал отправить в Верховную Раду представление на снятие с нее депутатской неприкосновенности. Он отметил, что Савченко хотят опросить по делу главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, которого подозревают в попытке устроить теракт в Верховной Раде.Савченко анонсировала брифинг под стенами СБУ на 15 марта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки савченко что марта нардепа народный Теги: политика