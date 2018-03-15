Заместитель постоянного представителя Великобритании в ООН Джонатан Аллен заявил, что РФ дали сутки на объяснения в связи с отравлением разведчика Сергея Скрипаля, потому что в деле экс-офицера ФСБ РФ Александра Литвиненко британцы месяцами ждали ответа на свои запросы от российской стороны. | Вчера 23.55 | комментариев: Заместитель постпреда Великобритании в ООН Джонатан Аллен напомнил, как Путин угрожал расправой предателям Фото: ЕРА Аллен взял слово, чтобы отреагировать на речь постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, который сообщил, что конвенция по нераспространению химического оружия предусматривает обязательное предоставление проб отравляющего вещества стране, которую обвиняют. Небензя также заявил, что британцы торопят россиян, хотя по регламенту, ответ можно дать в течение 10 дней, и подчеркнул, что у Кремля не было мотива убивать Скрипаля.В свою очередь, Аллен подчеркнул, что Британия не обязана предоставлять российской стороне копии проб с отравляющим веществом, и добавил, что Россия пытается затянуть время, как это было после отравления радиоактивным полонием экс-офицера ФСБ РФ Александра Литвиненко."Мы попросили оперативные ответы. Тактика России – затягивать, отвлекать внимание, и об этом нам напоминает дело Литвиненко. Тогда мы месяцами ждали ответов России. Ждали мы напрасно, и мы теперь не повторим ту же ошибку", – подчеркнул представитель Великобритании.Аллен добавил, что президент России Владимир Путин прямо угрожал перебежчикам, заявляя, что "предатели сами загнутся", им "придется прятаться всю жизнь" и они еще "тысячу раз об этом пожалеют".ВИДЕО 66-летнего Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали 4 марта с симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля в Солсбери.12 марта Мэй сообщила, что по данным следствия, в Солсбери был применен нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. До вечера 13 марта посольство РФ в Лондоне должно было объяснить случай с отравлением отца и дочери Скрипалей, иначе Великобритания будет расценивать случившееся как недружественный акт применения силы, отметила премьер. Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.13 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона.14 марта Тереза Мэй в ходе выступления в британском парламенте объявила о высылке 23 российских дипломатов из-за отравления Скрипаля. Также Великобритания созывает заседание Совета Безопасности ООН в связи с отравлением бывшего российского разведчика.23 ноября 2006 года в больнице Университетского колледжа Лондона умер прежний офицер ФСБ РФ Александр Литвиненко. Он скончался от лучевой болезни, вызванной попаданием в организм радиоактивного вещества – полония-210. За три недели до смерти Литвиненко встречался со своими бывшими сослуживцами, а на тот момент российскими предпринимателями Луговым и Дмитрием Ковтуном.Расследование и суд по делу Литвиненко длились больше девяти лет. Было назначено судебное дознание, публичные слушания начались только в начале 2015 года. По одной из версий, мотивом убийства Литвиненко могло быть наличие у него компромата на представителей российских властей. 21 января 2016 года Высокий суд Лондона обнародовал вывод, что убийство Литвиненко, "вероятно", было санкционировано Николаем Патрушевым, который в 2006 году возглавлял ФСБ, а также президентом Владимиром Путиным. Виновными в убийстве признали Лугового и Ковтуна, которые подсыпали полоний в чай Литвиненко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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