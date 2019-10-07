Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров рассмотреть упрощение процедуры перемещения граждан и товаров через линию разграничения на Донбассе. Об этом говорится в указе № 738 от 7 сентября.

"Кабинету министров Украины немедленно принять меры по проработке вопроса об упрощении въезда лиц, перемещении товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и о выезде лиц, перемещении товаров с этих территорий", - говорится в указе.

Также Кабмину предписывается организовать предоставление медицинской помощи, помощи в передвижении лиц с инвалидностью и другим маломобильным группам населения на пунктах въезда/выезда, на которых осуществляются меры контроля.

Также, согласно документу, необходимо четко нормировать вопросы обустройства, содержания и функционирования КПВВ, обеспечить улучшение условий проезда и безопасности движения путем выполнения ремонтных работ на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения H-21 Старобельск - Луганск - Хрустальный - Макеевка - Донецк (на участке Старобельск - Счастье) и Т1306 Северодонецк - Новоайдар.

Генеральный штаб Вооруженных сил должен предоставить круглосуточную охрану и освещение мест хранения строительных материалов, а также привлеченных к выполнению ремонтно-восстановительных работ автотранспортных средств и специализированной инженерной техники.

Кроме того, Генштабу следует обеспечить своевременное выполнение работ по монтажу временной мостовой конструкции с целью создания удобных условий для прохода граждан на период проведения ремонтно-восстановительных работ мостового перехода через реку Северский Донец и бесперебойное функционирование КПВВ "Станица Луганская".

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что сегодня не начнется разведение военных сил на Донбассе из-за обстрелов боевиков.

Ранее заместитель верховного комиссара ООН по правам человека Кейт Гилмор подчеркнула, что от вооруженного конфликта страдают 5 миллионов жителей восточных регионов Украины.

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