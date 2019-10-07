Сводка Новостей
- Зеленский поручил Кабмину рассмотреть упрощение процедуры перемещения граждан и товаров через линию разграничения на Донбассе
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|Зеленский поручил Кабмину рассмотреть упрощение процедуры перемещения граждан и товаров через линию разграничения на Донбассе
|07.10.2019 14:14
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Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров рассмотреть упрощение процедуры перемещения граждан и товаров через линию разграничения на Донбассе. Об этом говорится в указе
Также Кабмину предписывается организовать предоставление медицинской помощи, помощи в передвижении лиц с инвалидностью и другим маломобильным группам населения на пунктах въезда/выезда, на которых осуществляются меры контроля.
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что сегодня не начнется разведение военных сил на Донбассе из-за обстрелов боевиков.
Ранее заместитель верховного комиссара ООН по правам человека Кейт Гилмор подчеркнула, что от вооруженного конфликта страдают 5 миллионов жителей восточных регионов Украины.