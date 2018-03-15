Астронавт Скотт Келли больше не является полным близнецом своего брата Марка Келли – 7% его генов не вернулись к прежнему состоянию после возвращения на Землю два года назад. Близнецов исследовали в NASA Фото: nasa.gov Так, 7% его генов не вернулись к прежнему состоянию после возвращения на Землю два года назад.Результаты исследований показали, что так называемые теломеры, концевые участки хромосом, в космосе стали длиннее. Также были обнаружены изменения в свертывании крови и структуре костей. Кроме того, исследователи обнаружили у Скотта повышенную иммунную активность.Исследование близнецов помогает Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) получить представление о том, что происходит с человеческим телом в космосе в течение длительного периода времени, сообщает CNN. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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