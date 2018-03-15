Украину на заседании Совета Безопасности ООН будут представлять заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль и представители Меджлиса крымскотатарского народа. Украина инициировала слушания в ООН Фото: EPA "Украину на заседании будет представлять заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль. Кроме членов Совета Безопасности, в дискуссии также примут участие представители Меджлиса крымскотатарского народа. Ожидается также обращение бывшего специального советника генсека ООН по Украине Роберта Сэрри", – отметил украинский дипломат.Проведение слушаний инициировала делегация Украины в ООН. Ее поддержали нынешние члены Совбеза, в частности, Швеция, Великобритания, Польша, Нидерланды и США.Николенко заявил, что Украина будет настаивать на нелегитимности выборов президента РФ в Крыму. Обсуждение пройдет в формате Арріа, с допуском широкого круга участников, которые обычно не могут быть выслушанными в Совбезе.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года – в день годовщины аннексии Крыма. По данным "Коммерсанта", президент РФ Владимир Путинкоторый баллотируется на новый срок, может проголосовать в Севастополе.23 февраля Министерство иностранных дел Украины направило внешнеполитическому ведомству РФ ноту протеста по поводу проведения выборов российского президента на территории Крыма. Глава ведомства Павел Климкин пообещал, что Киев будет добиваться санкций для причастных к волеизъявлению.Замглавы российского Центризбиркома Николай Булаев 23 февраля сказал, что Украина не сможет помешать выборам президента России в аннексированном Крыму.1 марта Верховная Рада Украины призвала международное сообщество не признавать предстоящие российские выборы в Крыму. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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