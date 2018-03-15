|
Премьер-министр Словакии из-за убийства журналиста Куцяка подал прошение об отставке
|
15.03.2018 01:06
|
Если президент Словакии Андрей Киска примет прошение об отставке
премьер-министра Роберта Фицо, он готов оставить свой пост уже 15
марта. Фицо намерен уйти в отставку на фоне политического кризиса,
вызванного убийством журналиста-расследователя Сна Куцяка и его
подруги. Фицо поставил президенту ряд условий Фото: ЕРА "Сегодня я
сообщил президенту Андрею Киске, что готов уйти в отставку", –
подчеркнул Фицо. Он отметил, что поставил три условия.Так,
должность премьер-министра должна остаться за партией Smer, которую
возглавляет Фицо, президент обещает ценить коалиционное соглашение
и результаты выборов 2016 года.Лидеры коалиции, присутствовавшие на
пресс-конференции, заявили, что тоже не хотят проведения досрочных
выборов.Окончательное решение вопроса об отставке Фицо будет
принято 15 марта.27-летнего автора журналистских расследований
Куцяка и его подругу Мартину Кушнирову нашли убитыми
вечером 25 февраля в их доме в поселке Велька Мача, близко от
Трнавы. Причиной смерти стали огнестрельные ранения: пуля попала
журналисту в грудь, его девушке – в голову.Куцяк был известен
своими расследованиями налоговых махинаций. Персонажами его
материалов выступали известные бизнесмены, которые, по данным
журналиста, имели связи с правящей в Словакии
Социал-демократической партией и организованными преступными
группировками.26 февраля в центре Братиславы прошла акция
памяти журналиста.Подозреваемый в убийстве журналиста и его
подруги был задержан 28 февраля. Полиция изъяла оружие, из
которого, вероятно, застрелили Куцяка и Кушнирову.В ходе недавних
акций в стране протестующие требовали отставки главы
правительства Фицо. 28 февраля свой пост покинул министр
культуры Словакии Марек Мадарик, 12 марта – глава МВД Роберт
Калиняк.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира