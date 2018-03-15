|
Савченко фигурирует на видео, где обсуждается нападение на парламент – СМИ
|
15.03.2018 01:14
|
Нападение на парламент и покушение на высокопоставленных чиновников
внефракционный нардеп Надежда Савченко обсуждала с военными в
киевском отеле, утверждают собеседники INSIDER. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Вчера 23.39 | комментариев:
Савченко якобы склоняла военных к преступлению Фото: ЕРА Источники
издания информируют, что Савченко присутствует на видео, на котором
обсуждается набег на парламент и покушение на ключевых украинских
чиновников.Этот план якобы обсуждался во время распития спиртного в
одном из киевских отелей. Савченко, по информации
собеседников Insider, пыталась уговорить участвовать в
преступлении военных, которые это "задокументировали при
последующих обсуждениях".Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко
заявил сегодня, что в случае неявки Савченко 15 марта на допрос в
СБУ отправит в Верховную Раду представление на снятие с нее
депутатской неприкосновенности.Рубана задержали 8 марта в
контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области
за нелегальную перевозку крупной партии оружия на
подконтрольную Киеву территорию.9 марта ему объявили
подозрение по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с
оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст.
258 (террористический акт) Уголовного кодекса и арестовали на
60 суток без права выхода под залог. Защита обжаловала это
решение.По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов и
гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а
также вооруженные нападения на жилье президента Петра Порошенко,
главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и
секретаря СНБО Александра Турчинова.Глава СБУ Василий Грицак
рассказал, что в ноябре 2017 года Рубан уже перевез с
оккупированного Донбасса крупную партию средств поражения. Также
глава "Офицерского корпуса" якобы координировал свои действия
с лидерами группировки "ДНР".
Сводка.нет - Новости Украины и Мира