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Одесский облсовет не поддержал кандидатуру Ройтбурда на должность директора художественного музея
15.03.2018 01:22
На сессии Одесского областного совета противники назначения художника Александра Ройтбурда директором Одесского художественного музея критиковали его моральные качества, утверждая, что художник "нечист на руку и имеет грехи в прошлом". Ройтбурда поддержали 28 депутатов из необходимых 44-х Фото: oblrada.odessa.gov.ua Противники назначения Ройтбурда критиковали его моральные качества, утверждая, что художник "нечист на руку и имеет грехи в прошлом".Глава Одесской областной госадминистрации Максим Степанов, к которому ранее обратились украинские деятели культуры с просьбой поддержать кандидатуру Ройтбурда, назвал художника "менеджером с мировым именем".В результате Ройтбурда поддержали 28 депутатов при необходимых 44-х.Конкурс на должность директора Одесского художественного музея Ройтбурд выиграл 6 декабря 2017 года. Кроме него, на должность претендовали прежний руководитель музея Виталий Абрамов и его заместитель Сергей Седых.Назначение нового директора должна согласовать Одесская областная госадминистрация.В комментарии "Телекритике" Ройтбурд отметил, что планирует сделать музей более открытым и переосмыслить его композицию.Александр Ройтбурд – известный украинский художник, его работы находятся в коллекциях Национального художественного музея Украины, Нью-Йоркского музея современного искусства и других.

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