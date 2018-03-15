На сессии Одесского областного совета противники назначения
художника Александра Ройтбурда директором Одесского художественного
музея критиковали его моральные качества, утверждая, что художник
"нечист на руку и имеет грехи в прошлом". Ройтбурда поддержали 28
депутатов из необходимых 44-х Фото: oblrada.odessa.gov.ua
Противники назначения Ройтбурда критиковали его моральные
качества, утверждая, что художник "нечист на руку и имеет грехи в
прошлом".Глава Одесской областной госадминистрации Максим Степанов,
к которому ранее обратились украинские деятели культуры с просьбой
поддержать кандидатуру Ройтбурда, назвал художника "менеджером с
мировым именем".В результате Ройтбурда поддержали 28 депутатов при
необходимых 44-х.Конкурс на должность директора Одесского
художественного музея Ройтбурд выиграл 6 декабря 2017 года.
Кроме него, на должность претендовали прежний руководитель музея
Виталий Абрамов и его заместитель Сергей Седых.Назначение нового
директора должна согласовать Одесская областная госадминистрация.В
комментарии "Телекритике" Ройтбурд отметил, что планирует
сделать музей более открытым и переосмыслить его
композицию.Александр Ройтбурд – известный украинский художник,
его работы находятся в коллекциях Национального художественного
музея Украины, Нью-Йоркского музея современного искусства и других.
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