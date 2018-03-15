Украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами неограниченный период времени, отметили в Национальном банке. Новые монеты будут вводить в оборот в два этапа Фото: Національний банк України / Facebook Отмечается, что 27 апреля введут в обращение монеты в 1 и 2 грн; монеты в 5 и 10 грн выпустят в 2019–2020 годах."Украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов неограниченный период времени – пока монеты постепенно не вытеснят банкноты в обращении. То есть бумажные деньги достоинством 1, 2, 5 и 10 грн будут в обращении параллельно с металлическими, до последней бумажной гривны", – подчеркнули в НБУ. Скриншот: bank.gov.ua Исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий пояснил, что из-за износа бумажных гривен ежегодно изымается около 800 млн штук банкнот, более 40% из которых – номиналом от 1 до 10 грн.В НБУ отметили, что замена банкнот приблизит Украину к практике Европейского союза, где используются монеты номиналом €1 и €2.Cмолий также напомнил, что с 1 июля в Украине будут применяться правила округления общих сумм наличных расчетов, следовательно НБУ прекращает чеканить монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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