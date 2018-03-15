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|НБУ презентовал монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 грн, которые заменят бумажные купюры
|15.03.2018 01:30
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Скриншот: bank.gov.ua
Исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий пояснил, что из-за износа бумажных гривен ежегодно изымается около 800 млн штук банкнот, более 40% из которых – номиналом от 1 до 10 грн.В НБУ отметили, что замена банкнот приблизит Украину к практике Европейского союза, где используются монеты номиналом €1 и €2.Cмолий также напомнил, что с 1 июля в Украине будут применяться правила округления общих сумм наличных расчетов, следовательно НБУ прекращает чеканить монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек.
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