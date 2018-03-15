Германия нуждается в конструктивном диалоге с Россией, отметил
новоназначенный министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Маас
возглавил МИД Германии 14 марта Фото: EPA Дипломат отметил, что "с
аннексией Крыма Россией и длительной агрессией против Украины
мириться нельзя".При этом Маас напомнил, что Россия остается
крупнейшим соседом Европейского союза."Мы нуждаемся в
конструктивных каналах диалога на максимальном количестве уровней и
с должной серьезностью с обеих сторон. Однако если Россия будет и
дальше отмежевываться, или даже определять себя как враг Запада, то
мы будем жалеть об этом. В любом случае это изменит реальность
нашей внешней политики", – пояснил он.14 марта привели к
присяге новое немецкое правительство. Маас сменил на посту главы
МИД Германии другого представителя Социал-демократической партии
Зигмара Габриэля.С декабря 2013 года Маас был министром юстиции и
защиты прав потребителей Германии. В марте 2017 года в интервью
изданию Zeit он заявлял, что ЕС должен противопоставить единство
"авторитарным силам" в лице президентов РФ и Турции Владимира
Путина и Реджепа Эрдогана.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира