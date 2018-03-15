|
Из-за неуплаченных долгов Панин может лишиться имущества и стать невыездным из России – СМИ
|
15.03.2018 01:54
|
За два года долги российского актера Алексея Панина по алиментам на
дочь достигли почти 1,3 млн руб., пишет "Московский комсомолец".
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.04 |
комментариев: Панин объясняет неуплату алиментов тем, что дочь
живет с ним Фото: Алексей Панин / "ВКонтакте" По официальным
данным, на которые ссылается издание, долг по алиментам накопился
за два года. Актер отказывается платить, объясняя это тем, что дочь
живет с ним.Другие исполнительные листы касаются, в частности,
штрафов за нарушения правил дорожного движения и незакрытого долга
по кредиту.В Федеральной службе судебных приставов анонсировали
выставление имущества актера на торги. Сейчас имущество
оценивают.Лишиться Панин может квартиры в Москве и автомобиля
BMW."Московский комсомолец" отмечает, что актеру также грозят
изъятие водительского удостоверения и запрет на выезд за границу,
пока должник не рассчитается.В 2016 году Панин рассказывал, что его
дочь Нюся не желает жить с матерью, так как та выпивала и оставляла
ее одну дома, забывая накормить.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира