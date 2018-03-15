США назвали "отвратительным" отравление в Великобритании экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля и поддержали решение Лондона о высылке из страны российских дипломатов. В США поддержали позицию Великобритании Фото: ЕРА "Мы поддерживаем решение Соединенного Королевства о высылке российских дипломатов в качестве справедливого ответа. Это последнее действие России вписывается в модель поведения, в которой Россия игнорирует международный порядок, основанный на правилах, подрывает суверенитет и безопасность стран во всем мире и пытается подорвать и дискредитировать западные демократические институты и процессы. Соединенные Штаты работают вместе с нашими союзниками и партнерами, чтобы гарантировать, что такого рода отвратительная нападение больше не повторится", – говорится в тексте заявления.4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери с симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля.Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что по данным следствия, во время покушения применялся нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. Она потребовала от Кремля до вечера 13 марта предоставить объяснения случившемуся, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Соединенного Королевства.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона. МИД РФ потребовал от Британии предоставить России образцы вещества, которым отравили Скрипаля.Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил 14 марта, что Москва проинформировала Лондон по дипломатическим каналам о непричастности к отравлению экс-разведчика.14 марта Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановлении запланированных двусторонних контактов с Россией в качестве ответа на случай с отравлением Скрипаля.Совет Безопасности ООН созвал a href="http://gordonua.com/news/worldnews/sovbez-oon-provodit-ekstrennoe-soveshchanie-iz-za-otravleniya-skripalya-translyaciya-236508.html">экстренное заседание. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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