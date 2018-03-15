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Суд Лондона обязал структуры Коломойского и Боголюбова детализировать сделки "ПриватБанка" на $1,9 млрд
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15.03.2018 02:17
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В исковом заявлении национализированного "ПриватБанка"
утверждалось, что бывшие владельцы финучреждения Игорь Коломойский
и Геннадий Боголюбов выделили $1,9 млрд 46 украинским структурам на
основании подложных кредитных соглашений. Высокий суд Лондона
обязал компании Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc и ZAO
Ukrtransitservice Ltd, связанные с бизнесменами, отчитаться об
операциях. В декабре 2017 года суд Лондона арестовал активы
Коломойского и Боголюбова Фото: EPA Речь идет о компаниях Rossyn
Investing Corp, Milbert Ventures Inc и ZAO Ukrtransitservice Ltd.В
исковом заявлении национализированного банка утверждалось, что
ответчики выделили $1,9 млрд 46 украинским структурам на основании
подложных кредитных соглашений. Деньги якобы поступили на счета
Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc и ZAO Ukrtransitservice
Ltd.19 декабря 2017 года лондонский суд издал приказ о
всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и шести
компаний, которые им, предположительно, принадлежат или находятся
под их контролем. Определение было принято на основании иска
национализированного "ПриватБанка".Истцы утверждают, что бизнесмены
вывели из банка около $2 млрд путем проведения ряда незаконных
операций.19 января 2018 года суд продлил действие
приказа о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова
на сумму более $2,5 млрд до очередного соответствующего
распоряжения.
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