Адвокат хакера Геннадия Капканова просил Апелляционный суд
Полтавской области отправить его подзащитного под круглосуточный
домашний арест. Капканова задержали 25 февраля в Киеве Фото: Artem
Shevchenko / Twitter Адвокат Игорь Гонжак заявлял, что прокуратура
и следователи не доказали, что его подзащитный посягал на жизнь
сотрудника правоохранительного органа. Он просил отправить
Капканова под круглосуточный домашний арест, отметило издание
"Полтавщина".Платформа Avalanche работала с 2009 года
и ежедневно инфицировала по всему миру до полумиллиона
компьютеров. Ущерб от деятельности киберсети оценивают в сотни
миллионов евро.30 ноября 2016 года правоохранители 30
стран провели международную спецоперацию по ликвидации
киберсети. Капканов во время задержания в Полтаве оказал
вооруженное сопротивление, используя автомат Калашникова, но
Октябрьский районный суд Полтавы отказал Генеральной прокуратуре в
его аресте. 3 декабря 2016 полиция объявила злоумышленника в
розыск.25 февраля 2018 года Капканова с паспортом на имя
другого человека задержали в Киеве.26 февраля
его арестовали на 60 суток без права на залог.Капканову
инкриминируют причастность к совершению нескольких уголовных
преступлений: ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов,
полученных преступным путем), ч. 1 ст. 361 (несанкционированное
вмешательство в работу компьютеров), ч. 2 ст. 342 (сопротивление
представителю власти, работнику правоохранительного органа) и ч. 4
ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
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