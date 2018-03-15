Адвокат хакера Геннадия Капканова просил Апелляционный суд Полтавской области отправить его подзащитного под круглосуточный домашний арест. Капканова задержали 25 февраля в Киеве Фото: Artem Shevchenko‏ / Twitter Адвокат Игорь Гонжак заявлял, что прокуратура и следователи не доказали, что его подзащитный посягал на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Он просил отправить Капканова под круглосуточный домашний арест, отметило издание "Полтавщина".Платформа Avalanche работала с 2009 года и ежедневно инфицировала по всему миру до полумиллиона компьютеров. Ущерб от деятельности киберсети оценивают в сотни миллионов евро.30 ноября 2016 года правоохранители 30 стран провели международную спецоперацию по ликвидации киберсети. Капканов во время задержания в Полтаве оказал вооруженное сопротивление, используя автомат Калашникова, но Октябрьский районный суд Полтавы отказал Генеральной прокуратуре в его аресте. 3 декабря 2016 полиция объявила злоумышленника в розыск.25 февраля 2018 года Капканова с паспортом на имя другого человека задержали в Киеве.26 февраля его арестовали на 60 суток без права на залог.Капканову инкриминируют причастность к совершению нескольких уголовных преступлений: ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч. 1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров), ч. 2 ст. 342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа) и ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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