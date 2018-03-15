Судебное заседание в штате Вирджиния, где будут рассматривать дело американского политтехнолога Пола Манафорта, состоится 10 июля. Суд в штате Вашингтон займется Манафортом 17 сентября. Манафорт находится под домашним арестом Фото: ЕРА Такой тюремный срок Манафорт может получить в Вирджинии, если его признают виновным по всем пунктам обвинениям.Судебное заседание назначено на 10 июля.Еще один суд, в штате Вашингтон, ожидает Манафорта 17 сентября.Свою вину в части финансового мошенничества он не признает.По данным Associated Press, с 2006-го по 2009 год Манафорт тайно работал на российского миллиардера Олега Дерипаску в интересах президента РФ Владимира Путина. По данным агентства, он разработал стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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