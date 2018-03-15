Президент Петр Порошенко на украинско-австрийском бизнес-форуме в Киеве призвал инвесторов "говорить о своих впечатлениях от Украины". Порошенко: Есть много положительных историй о том, как изменилась Украина за последние 3,5 года Фото: president.gov.ua Глава украинского государства сослался на данные неназванного социологического исследования, согласно которому "более 70% опрошенных считают, что в Украину надо инвестировать".Порошенко отметил, что в Украине существенно растут инвестиции из Австрии."Крупнейший иностранный банк, работающий в нашем государстве – австрийский, крупнейшие страховые компании – также австрийские, одна из австрийских компаний 80% сырья, в частности чугуна, берет из Украины. Австрийской компанией в Украине налажено производство лыж. Что еще может быть лучшим символом для нашего сотрудничества?", – сказал президент.Порошенко заверил, что есть "много положительных историй о том, как изменилась Украина за последние 3,5 года". Он обратился к присутствующим бизнесменам."Первое – продолжайте инвестировать в Украину те, кто уже инвестировал. Второе – те, кто еще колеблется – сейчас самое правильное время и место быть здесь сейчас. И третье – не молчите, говорите о ваших впечатлениях от Украины. Я абсолютно убежден, что нельзя быть в Украине и не влюбиться в нее", – добавил глава государства.Ван дер Беллен заявил, что двухсторонняя торговля между странами показывает признаки значительного улучшения благодаря Соглашению об ассоциации Украина – ЕС.По данным Государственной службы статистики, самыми крупными инвесторами в украинскую экономику являются Кипр, Нидерланды, Россия, Великобритания, Германия, Виргинские острова, Швейцария, Франция и Австрия. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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