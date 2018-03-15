|
Порошенко – инвесторам: Нельзя быть в Украине и не влюбиться в нее
|
15.03.2018 04:07
|
Президент Петр Порошенко на украинско-австрийском бизнес-форуме в
Киеве призвал инвесторов "говорить о своих впечатлениях от
Украины". Порошенко: Есть много положительных историй о том, как
изменилась Украина за последние 3,5 года Фото: president.gov.ua
Глава украинского государства сослался на данные неназванного
социологического исследования, согласно которому "более 70%
опрошенных считают, что в Украину надо инвестировать".Порошенко
отметил, что в Украине существенно растут инвестиции из
Австрии."Крупнейший иностранный банк, работающий в нашем
государстве – австрийский, крупнейшие страховые
компании – также австрийские, одна из австрийских компаний 80%
сырья, в частности чугуна, берет из Украины. Австрийской компанией
в Украине налажено производство лыж. Что еще может быть лучшим
символом для нашего сотрудничества?", – сказал
президент.Порошенко заверил, что есть "много положительных историй
о том, как изменилась Украина за последние 3,5 года". Он обратился
к присутствующим бизнесменам."Первое – продолжайте
инвестировать в Украину те, кто уже инвестировал. Второе – те,
кто еще колеблется – сейчас самое правильное время и место
быть здесь сейчас. И третье – не молчите, говорите о ваших
впечатлениях от Украины. Я абсолютно убежден, что нельзя быть в
Украине и не влюбиться в нее", – добавил глава государства.Ван
дер Беллен заявил, что двухсторонняя торговля между странами
показывает признаки значительного улучшения благодаря Соглашению об
ассоциации Украина – ЕС.По данным Государственной службы
статистики, самыми крупными инвесторами в украинскую
экономику являются Кипр, Нидерланды,
Россия, Великобритания, Германия, Виргинские острова,
Швейцария, Франция и Австрия.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира