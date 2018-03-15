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Новое правительство Германии планирует снизить зависимость от энергоносителей РФ
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15.03.2018 05:18
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Согласно планам правительства канцлера Ангелы Меркель, до 2030 года
в ФРГ хотять удвоить использование возобновляемых источников
электроэнергии, что скажется на продаже российского газа, угля и
нефти. "Газпром" может понести убытки из-за сокращения
энергопотребления в ФРГ Фото: EPA Согласно документу, до 2030 в ФРГ
хотять удвоить использование энергии солнца, ветра и биомассы,
чтобы возобновляемые источники обеспечивали до 65%
энергопотребления страны. Это приведет к ускоренному сокращению
использования угля, так что у российских экспортеров нет
долгосрочных перспектив на немецком рынке, говорится в материале.В
Германии также планируют провозгласить национальной целью
сокращение энергопотребления до 2050 года на 50%."Это – плохая
новость для "Газпрома", который, обосновывая, к примеру,
необходимость "Северного потока – 2", исходит из растущего или
хотя бы стабильного энергопотребления и, в частности, использования
природного газа в Германии и в целом в ЕС", – пишет
издание.Ожидается, что в североморском порту Вильгельмсхафен
построят терминал по приему сжиженного природного газа, который
станет конкурентом российскому энергоносителю."Если прибавить ко
всему этому планы всячески стимулировать электромобильность и тем
самым снижать потребление нефтепродуктов, то напрашивается
очевидный вывод: новое правительство канцлера Ангелы Меркель, если
оно действительно возьмется за дело, российских поставщиков
углеводородов не обрадует", – резюмируют журналисты.Новое
немецкое правительство приступило к работе 14 марта. До
этого Меркель заявляла, что не видит в "Северном потоке –
2" угрозы для энергетической безопасности Европы. Начать
строительство газопровода на территории ФРГ планируют уже в
2018 году
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