Согласно планам правительства канцлера Ангелы Меркель, до 2030 года в ФРГ хотять удвоить использование возобновляемых источников электроэнергии, что скажется на продаже российского газа, угля и нефти. "Газпром" может понести убытки из-за сокращения энергопотребления в ФРГ Фото: EPA Согласно документу, до 2030 в ФРГ хотять удвоить использование энергии солнца, ветра и биомассы, чтобы возобновляемые источники обеспечивали до 65% энергопотребления страны. Это приведет к ускоренному сокращению использования угля, так что у российских экспортеров нет долгосрочных перспектив на немецком рынке, говорится в материале.В Германии также планируют провозгласить национальной целью сокращение энергопотребления до 2050 года на 50%."Это – плохая новость для "Газпрома", который, обосновывая, к примеру, необходимость "Северного потока – 2", исходит из растущего или хотя бы стабильного энергопотребления и, в частности, использования природного газа в Германии и в целом в ЕС", – пишет издание.Ожидается, что в североморском порту Вильгельмсхафен построят терминал по приему сжиженного природного газа, который станет конкурентом российскому энергоносителю."Если прибавить ко всему этому планы всячески стимулировать электромобильность и тем самым снижать потребление нефтепродуктов, то напрашивается очевидный вывод: новое правительство канцлера Ангелы Меркель, если оно действительно возьмется за дело, российских поставщиков углеводородов не обрадует", – резюмируют журналисты.Новое немецкое правительство приступило к работе 14 марта. До этого Меркель заявляла, что не видит в "Северном потоке – 2" угрозы для энергетической безопасности Европы. Начать строительство газопровода на территории ФРГ планируют уже в 2018 году Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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