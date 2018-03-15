Чек-лист печатается на обратной части экзаменационного листа, что
гарантирует прозрачность и понятность системы оценки навыков
кандидата в водители, отметили в Главном сервисном центре МВД
Украины. В МВД хотят ввести фото- и видеофиксацию экзаменов на
получение водительских прав Фото: mvs.gov.ua В форме указан
перечень упражнений и типичные ошибки, которые допускают
претенденты. Чек-лист печатается на обратной части экзаменационного
листа, что должно гарантировать прозрачность и понятность системы
оценки навыков кандидата.Образец чек-листа можно скачать на
сайте Главного сервисного центра МВД. В будущем планируется ввести
фото- и видеофиксацию практической части экзамена.Сейчас экзамен на
получение прав проходит в два этапа: на площадке для обучения и в
реальных условиях дорожного движения.С 25 ноября 2017 года в
Украине первое водительское удостоверение выдается на два года.
Если в течение этого срока автомобилист совершает не больше двух
админнарушений, то ему выдают права на 30 лет. В противном случае
водителю необходимо заново сдать соответствующий экзамен.
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