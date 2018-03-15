Поисковик Google с июня запретит объявления о бинарных опционах и
других высокорисковых финансовых инструментах. В январе рекламу
криптовалют запретили в Facebook Фото: EPA Под запрет подпадают
также объявления о бинарных опционах и других высокорисковых
финансовых инструментах. Кроме запрета на рекламу в поисковой
выдаче Google, ограничения также коснутся баннеров на YouTube,
отметила "Экономическая правда".Как новые правила скажутся на
доходах компании от рекламы, в Google пока прогнозировать
отказались, проинформировала газета The Wall Street Journal.В
январе рекламу криптовалют запретила на своей площадке соцсеть
Facebook.Криптовалюта – виртуальная денежная единица. Она не
контролируется ни одним банком, у нее нет купюр и банкнот, а все
транзакции проводятся только в интернете и доступны в открытом
виде. На данный момент в мире существует больше 2 тыс. криптовалют,
самые популярные из них – Bitcoin (биткоин) и Ethereum
(эфириум).Американские миллиардеры Джордж
Сорос и Уоррен Баффет считают криптовалюту
финансовым пузырем.Руководитель главного инвестиционного
подразделения Deutsche Bank AG Маркус Мюллер не советует
инвестировать в криптовалюту в связи с реальным
риском полной потери средств.
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