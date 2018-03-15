Валентин Рак, который, по информации "Судебного репортера", представлял предпринимателей при передаче взятки посреднику экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца и бывшего первого заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ Владимира Шапакина, 10 раз не являлся в Голосеевский районный суд Киева. Следующее заседание суда запланировали на 3 мая Фото: pixabay.com Судья назвал 10 дат, начиная с конца 2016-го, в которые Рак не появлялся на заседаниях.На приводе свидетеля настаивала защита. При этом прокурор Янис Симонов отказался это делать, объяснив, что Рак якобы хотел дать показания и находился возле Голосеевского суда, но внутрь не зашел из-за отсутствия своего адвоката.Следующее заседание назначили на 3 мая.После допроса Рака прокурор и сторона защиты собираются просить об изменении порядка исследования доказательств в связи с плохой явкой свидетелей.Издание пишет, что Рак представлял предпринимателей при передаче взятки посреднику экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца и бывшего первого заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ Владимира Шапакина.Кроме Рака, в качестве свидетеля также должен быть допрошен первый заместитель руководителя Национальной полиции Вадим Троян. Он уже несколько раз не являлся в суд.Корнийца и Шапакина задержали в июле 2015 года. При обыске у них нашли крупные суммы денег, а также бриллианты. По данным следствия, они получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн. за то, что обещали разблокировать работу предприятия, которое занималось добычей песка в Киевской области. После выдвижения подозрений обоих уволили из прокуратуры.Рассмотрение дела "бриллиантовых прокуроров" по сути началось 21 марта 2016 года. Корниец и Шапакин отрицают свою вину. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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