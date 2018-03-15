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Ключевого свидетеля по делу "бриллиантовых прокуроров" доставят в суд принудительно
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15.03.2018 06:52
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Валентин Рак, который, по информации "Судебного репортера",
представлял предпринимателей при передаче взятки посреднику
экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца и
бывшего первого заместителя начальника Главного следственного
управления ГПУ Владимира Шапакина, 10 раз не являлся в Голосеевский
районный суд Киева. Следующее заседание суда запланировали на 3 мая
Фото: pixabay.com Судья назвал 10 дат, начиная с конца 2016-го, в
которые Рак не появлялся на заседаниях.На приводе свидетеля
настаивала защита. При этом прокурор Янис Симонов отказался это
делать, объяснив, что Рак якобы хотел дать показания и находился
возле Голосеевского суда, но внутрь не зашел из-за отсутствия
своего адвоката.Следующее заседание назначили на 3 мая.После
допроса Рака прокурор и сторона защиты собираются просить об
изменении порядка исследования доказательств в связи с плохой явкой
свидетелей.Издание пишет, что Рак представлял предпринимателей при
передаче взятки посреднику экс-заместителя прокурора Киевской
области Александра Корнийца и бывшего первого заместителя
начальника Главного следственного управления ГПУ Владимира
Шапакина.Кроме Рака, в качестве свидетеля также должен быть
допрошен первый заместитель руководителя Национальной полиции Вадим
Троян. Он уже несколько раз не являлся в суд.Корнийца и Шапакина
задержали в июле 2015 года. При обыске у них нашли крупные суммы
денег, а также бриллианты. По данным следствия, они получили взятку
в размере 3 млн 150 тыс. грн. за то, что обещали разблокировать
работу предприятия, которое занималось добычей песка в
Киевской области. После выдвижения подозрений обоих уволили из
прокуратуры.Рассмотрение дела "бриллиантовых прокуроров" по сути
началось 21 марта 2016 года. Корниец и Шапакин отрицают свою
вину.
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