Народный депутат Украины Надежда Савченко, которую пытаются "подтянуть" к делу о государственном перевороте Рубана - вернулась в Украину из ЕС. Она прилетела в аэропорт "Борисполь" рейсом Мюнхен - Киев.

По возвращении, Надежда Савченко первым делом решила закурить.

Савченко была в отличном настроении. Встречала ее сестра Вера. Терминал они практически пробежали до парковки, но Надежда успела сказать журналистам пару слов по прилету.

"Во время поездки встретила очень много приятных людей, в том числе наших, украинцев, которые, к сожалению, вынуждены были уехать зарабатывать деньги за границу, поговорили, как развивается бизнес в Украине, кто чем живет...", - на ходу рассказывает она.

На просьбу журналистов прокомментировать заявления одного из представителей "Народного фронта" Андрея Тетерука, о том, что, якобы, она сбежала в Россию, Савченко ответила:

"Посмотрите, пожалуйста, на рейс, который только что прилетел и вам все станет понятно".

Уехали сестры Савченко из Борисполя на легковушке Skoda, за рулем которой была Вера.

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