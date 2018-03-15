Вооруженные силы Украины контролируют ситуацию по всей линии разграничения на Донбассе, отметили в пресс-центре штаба АТО. Украинские военнослужащие соблюдают условия полного прекращения огня Фото: Прес-центр штабу АТО / Facebook Об этом утром 15 марта сообщил пресс-центр штаба АТО.Ситуация по всей линии разграничения надежно контролируется подразделениями Вооруженных сил Украины, говорится в сводке."Украинские военнослужащие строго и неуклонно соблюдают условия полного прекращения огня", – отметили в штабе АТО. https://www.facebook.com/ato.news/posts/1887634577914006 Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.5 марта очередная попытка ввести режим прекращения огня на Донбассе провалилась из-за обстрелов со стороны боевиков, отмечали в штабе АТО. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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