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Украинцы, работающие в Польше, в 2017 году перечислили на родину 13 млрд злотых
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15.03.2018 07:30
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Заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий
подчеркнул, что его страна "дала возможность заработать" украинцам.
В Польше работает до 2 млн украинцев Фото: EPA "Если в 2016 году
украинские рабочие перечислили домой 8 млрд злотых, то последние
данные нашего центрального банка показывают, что в 2017 году было
перечислено уже 13 млрд злотых – это около 100 млрд
грн", – отметил дипломат.Цихоцкий заверил, что не считает это
"благотворительностью", но подчеркнул – "Польша дала
возможность заработать эти деньги".В январе премьер-министр Матеуш
Моравецкий утверждал, что Польша за последние годы приняла 1,5
млн украинцев. По информации спикера Сейма Марека Кухцинского, в
стране работает до 2 млн украинцев.Бывший министр иностранных дел
Витольд Ващиковский отмечал, что Польша таким
образом предотвратила "значительную миграционную волну с
Востока".В Национальном банке Польши ожидают, что до конца 2020-го
на польский рынок труда ежегодно будет прибывать 200–300 тыс.
украинцев. В марте в стране открыли информационную
телефонную линию для работников из Украины.
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